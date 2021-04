Ministrul de externe rus Serghei Lavrov, aflat in vizita oficiala in India, a exclus marti posibilitatea unei aliante militare intre Rusia si China, in timp ce a confirmat angajamentul Moscovei pentru continuarea cooperarii militare cu India, consemneaza agentia EFE. ''Nu, am precizat-o in relatiile noastre bilaterale la cel mai inalt nivel, la summitul Rusia-China, unde am spus ca relatiile noastre sunt cele mai avansate in istorie, dar nu urmaresc obiectivul stabilirii unei aliante militare'', a precizat Lavrov. El a facut aceasta declaratie in timpul unei conferinte de presa…