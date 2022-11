Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a denuntat ceea ce a numit decizia „provocatoare” a Varsoviei de a nu autoriza intrarea pe teritoriul Poloniei a ministrului de externe rus Serghei Lavrov pentru a participa la o reuniune ministeriala a OSCE, transmite agerpres.ro.

- Rusia a denuntat sambata ceea ce a numit decizia „provocatoare” a Varsoviei de a nu autoriza intrarea pe teritoriul Poloniei a ministrului de externe rus Serghei Lavrov pentru a participa la o reuniune ministeriala a OSCE, transmite AFP.

- Rusia a denunțat sambata o decizie „provocatoare” a Varșoviei, dupa ce Polonia a refuzat sa-i permita ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, sa intre pe teritoriul sau, declarand-ul persona non grata, pentru o reuniune a șefilor diplomațiilor din cadrul OSCE. „Decizia Poloniei (…) este provocatoare…

- Rusia a denuntat sambata ceea ce a numit decizia ''provocatoare'' a Varsoviei de a nu autoriza intrarea pe teritoriul Poloniei a ministrului de externe rus Serghei Lavrov pentru a participa la o reuniune ministeriala a OSCE, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania a anuntat, miercuri, ca ofera sprijin Poloniei pentru patrularea spatiului aerian, in urma incidentului de marti, cand o racheta folosita in razboiul dintre Ucraina si Rusia a cazut pe teritoriul polonez si a ucis doi oameni, relateaza CNN. ”Ca reactie imediata la incidentul din Polonia, ne…

- Ministerul rus al Apararii a publicat o declarație in care neaga ferm implicarea in explozia din Polonia. Potrivit sursei citate, cea mai apropiata lovitura ruseasca de granița cu Polonia a avut loc la 35 de kilometri, scrie The Guardian. Potrivit ministerului rus al Apararii, Rusia a efectuat marți…

- Polonia a anunțat joi ca se alatura Estoniei, Letonia și Lituaniei care au decis sa limiteze drastic intrarea pe teritoriul lor a cetațenilor ruși.Sancțiunea se va aplica cetațenilor ruși care vin din Rusia și Belarus. „Este inacceptabil ca, in timp ce ucrainenii sunt torturați și uciși, cetațenii statului…

- Rusia a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Romaniei la Moscova, potrivit Ministerului rus de Externe, potrivit Agerpres. „La 8 septembrie, insarcinatul cu afaceri al Romaniei in Federația Rusa a fost invitat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost prezentata o nota a ministerului…