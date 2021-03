Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit șefului Ministerului rus de Externe, au ramas doar cateva țari care intrețin un dialog cu Moscova, in timp ce restul au distrus toate mecanismele existente. „Aș dori sa subliniez inca o data ca nu avem nicio relație cu Uniunea Europeana ca organizație. Intreaga infrastructura a acestor…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, apreciaza ca Uniunea Europeana si-a "distrus" relatiile cu Rusia, transmite dpa potrivit Agerpres. La scurt timp dupa ce UE a impus noi sanctiuni Moscovei, seful diplomatiei ruse a declarat marti, in timpul unei vizite oficiale in China, ca "nu exista relatii…

- Ministrii de Externe din Rusia si China, Serghei Lavrov si Wang Yi, au afirmat, marti, intensificarea relatiilor bilaterale, respingand ingerintele externe si sanctiunile impuse de Statele Unite si Uniunea Europeana noteaza Mediafax. Occidentul "isi impune regulile proprii asupra celorlalti",…

- La invitația consilierului de stat și ministru chinez de Externe, Wang Yi, șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov, incepe, marți, o vizita oficiala in China, intr-un moment in care relațiile ambelor țari cu noua administrație a SUA sunt la cel mai jos nivel. intr-un moment de deteriorare notabila…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sustinut luni ca ruptura dintre Rusia si Uniunea Europeana a inceput cu multi ani in urma, odata cu revolutia din Ucraina - Euromaidan - in urma careia a fost inlaturat de la putere presedintele Viktor Ianukovici. Ruptura a fost amplificata apoi de sistarea…

- „Presupun ca suntem gata (sa taiem legaturile cu UE – n.r.) in cazul in care vedem din nou – așa cum am vazut și inainte – ca sancțiuni care ne slabesc economia sunt impuse in zonele cele mai vulnerabile. Inca o data, nu vrem sa ne izolam de restul lumii, dar trebuie sa fim gata pentru acest lucru.…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…

- Relatiile dintre UE si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a declarat, vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, inaintea intrevederii cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.