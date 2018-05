Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, aflat in Coreea de Nord pentru a discuta cu liderul suprem nord-coreean Kim Jong-un, l-a invitat joi pe liderul de la Phenian sa efectueze o vizita in Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a fost primit joi, pentru prima data, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, in cadrul vizitei sale oficiale la Phenian, a anuntat Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza TASS si AFP, preia Agerpres."Kim Jong Un l-a primit pe Serghei Lavrov…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat, joi, in cursul unei intrevederi cu seful diplomatiei chineze, ca este angajat sa denuclearizeze peninsula, a anuntat Ministerul de Externe chinez, in timp ce eforturile diplomatice de a aduce pacea durabila in Peninsula Coreeana se cumuleaza, relateaza Reuters.…

- Rusia a salutat miercuri intalnirea din aceasta saptamana dintre presedintele chinez Xi Jinping si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand-o drept un pas important pentru consolidarea schimbarilor pozitive din Peninsula Coreeana, relateaza agentia Reuters. Ministerul de Externe rus…

- "Kim Jong-Un a transmis felicitari cordiale presedintelui rus Vladimir Putin pentru victoria sa convingatoare din alegerile prezidentiale. Realegerea dumneavoastra ca presedinte este o manifestare a imensei sustineri si increderi din partea poporului", a transmis presa de stat de la Phenian.Potrivit…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…