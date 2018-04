Serghei Lavrov: Atacul chimic din Siria, regizat de serviciul secret al unui stat rusofob

Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul atac chimic vizand rebeli sirieni la Duma a fost „regizat in fata camerelor de luat imagini” de catre Castile Albe, o organizatie de salvatori sirieni din zona rebela, care a denuntat prima acest atac, a acuzat miercuri armata rusa, care a anuntat ca va desfasura, de joi, forte ale politiei…

- Atacul chimic produs la periferia Damascului a fost comis de organizatia umanitara insurgenta Castile Albe, fiind o inscenare, acuza Statul Major al armatei Rusiei. - continua -

- Rusia a cerut SUA sa evite orice acțiune militara ca raspuns la presupusul atac chimic din Siria, scrie BBC. „Inca o data va cer sa va abțineți de la planurile pe care le dezvoltați in prezent”, a...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste astazi la solicitarea a noua tari, printre care SUA, Franta si Marea Britanie, pentru a discuta situatia din Siria. Intrunirea are loc dupa atacul chimic soldat cu 70 de morti si peste 500 de raniti.

- El a mai spus ca nu exista nimic care sa justifice folosirea unor astfel de instrumente de exterminare impotriva oamenilor: "Nu exista razboi bun sau razboi rau. Nu exista nimic, nimic, care sa justifice folosirea unor astfel de instrumente de exterminare impotriva oamenilor si a populatiei neinarmate".…

- Papa Francisc a condamnat, duminica, atacul chimic din Siria, care s-a soldat cu cel putin 70 de morti in randul civililor, el spunand ca nu exista nimic care sa justifice folosirea unor astfel de instrumente de exterminare impotriva oamenilor.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…