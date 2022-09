Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis: Romania condamna cu fermitate anuntul presedintelui Putin cu privire la urmatorii pasi ai Rusiei Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor „operatiunii militare speciale” in Ucraina, in cursul…

- Mobilizarea de catre președintele rus Vladimir Putin a mii de soldați suplimentari pentru razboiul din Ucraina va duce la escaladarea conflictului, iar amenințarea sa cu folosirea armelor nucleare a fost o „retorica periculoasa și nesabuita”, a declarat miercuri secretarul general al NATO intr-un interviu…

- Ministrul britanic de Externe il acuza pe Vladimir Putin de „rescrierea istoriei”. Gillian Keegan l-a acuzat pe președintele rus de escaladarea situației in urma razboiului din Ucraina: O parte din limbajul folosit de președintele Putin este destul de ingrijorator și trebuie sa ramanem calmi.Ea a facut…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, vineri, sa consolideze cooperarea in domeniile transporturilor, agriculturii, finantelor si constructiilor, au precizat cei doi intr-un comunicat comun, la finalul unei intalniri de patru ore, potrivit Reuters. Turcia…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca țara sa are nevoie de mai multe arme in razboiul cu Rusia și cerut Occidentului un numar mai mare de sisteme de artilerie de precizie, relateaza AFP, citata de Agerpres . Referindu-se la sistemele de artilerie HIMARS, cu raza de acțiune de…

- Serghei Lavrov, 72 de ani, ministrul rus de externe, a parasit mai devreme summitul G20 din Insula Bali, Indonezia, deranjat de criticile repetate aduse, in cadrul reuniunii, de liderii occidentali din cauza invadarii Ucrainei, relateaza site-ului canalului tv France24. Annalea Baerbock, șefa diplomației…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a plecat de la summitul G20, sarind peste sesiunile planificate pentru vineri dupa-amiaza, precum si peste dineul oficial de vineri seara. Lavrov furios, a transmis ca ”nu va alerga” dupa Washington pentru negocieri, dupa ce omologul sau american,…