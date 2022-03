Așa cum se aștepta toata lumea, Rusia anunța ca se retrage oficial din Consiliul Europei. Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a trimis o scrisoare formala prin care face publica decizia “voluntara si echilibrata” de retragere din Consiliul Europei. Autoritațile de la Moscova susțin ca NATO si Uniunea Europeana au transformat Consiliul Europei in “instrument de extindere a influentei politico-militare”. In contextul in care a fost suspendata din anumite structuri, Rusia iși anuntase inca de pe 10 martie, considerand ca organizatia a fost transformata intr-un forum dirijat de Alianta Nord-Atlantica…