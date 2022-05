Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a afirmat marti in Algeria ca Uniunea Europeana „nu are o politica externa", ca reactie la recomandarea liderului diplomatiei europene, Josep Borrell, de a sechestra rezervele valutare inghetate ale Rusiei pentru a reconstrui Ucraina, informeaza EFE, conform…

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și-a exprimat speranța ca „operațiunea speciala rusa" in Ucraina se va incheia cu semnarea unor documente, care sa abordeze chestiunile privind statutul neutru al Ucrainei, securitatea și legea privind limba rusa.

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca negocierile cu ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitry Kuleba, s-au concentrat doar pe deschiderea coridoarelor umanitare, asta pentru ca Rusia așteapta un raspuns la propunerile deja avansate.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-a intalnit in aceasta dimineața cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba, in Antalya, Turcia.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca atunci cand se va intalni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, joi, in Turcia, va propune sa aiba loc discutii directe intre presedintii Ucrainei si Rusiei, relateaza AP.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat ca Rusia va fi intotdeauna pregatita pentru dialog, in pofida faptului ca fortele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei. Lavrov sustine ca statele occidentale „nu respecta dreptul international", transmite agentia de presa de stat…