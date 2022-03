Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri ca Occidentul adopta o retorica „hitlerista” la adresa Rusiei. De asemenea, Lavrov a precizat ca țarile ocidentale au declanșat un „razboi total” impotriva Federației Ruse, informeaza agenția rusa Tass.

- Statele occidentale au declarat un razboi hibrid total Rusiei, spune șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, citat de EFE. El precizeaza ca acestea au renunțat la valorile sale, precum economia de piața, libertatea de exprimare, prezumția de nevi

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov ii acuza vineri pe liderii europeni de un discurs cu accente ”hitleriste” impotriva Rusiei, vizata de sanctiuni fara precedent din cauza invaziei si razboiului din Ucraina, si acuza Occidentul ca a declarat Rusiei un ”razboi hibrid total”, o expresie ”pe care…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a amenințat din nou, joi, intr-un interviu acordat televiziunii de stat, țarile occidentale. „Daca vor incepe un adevarat razboi impotriva noastra, atunci trebuie sa se gandeasca cu atenție”, a spus Lavrov, intrebat despre amenințarile Rusiei cu bomba…

- Ministru al Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov s-a intalnit cu șefii Afacerilor Externe ai celor doua republici separatiste din estul Ucrainei: Donetk și Lugansk. Conform Izvestia , Lavrov a explicat atactul țarii sale prin faptul ca „Moscova nu a putut ramane indiferenta la solicitarea LPR…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

