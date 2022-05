Stiri pe aceeasi tema

- In "Cartea albastra" diplomatica anuala publicata, vineri, Tokyo a folosit din nou acest termen in legatura cu patru insule din arhipelagul Kurile, care se invecineaza cu marea insula Hokkaido din nordul Japoniei, relateaza HotNews.ro, care citeaza AFP. Numite de Japonia "Teritoriile de Nord", aceste…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. UE ii va semnala Chinei consecintele pe care…

- UPDATE 5 Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ”inamicale”, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina,…

- O intalnire intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui sa aiba loc de indata ce pozitiile celor doua parti asupra unor chestiuni esentiale se apropie, a sustinut luni seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de Reuters.Vorbind pentru media sarbe,…

- Reacția Occidentului la acțiunile Rusiei in Ucraina arata clar ca o lupta pe viața și pe moarte este in desfașurare pentru existența Rusiei pe harta lumii, a declarat diplomatul rus Serghei Lavrov la o conferința de presa dupa o intalnire cu omologii sai

- Oficialii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea de a limita influența și accesul Rusiei la finanțare in cadrul Fondului Monetar Internațional, ca urmare a invaziei sale in Ucraina, au declarat șase oficiali pentru Reuters. Acest scenariu aflat acum in discuție ar spori presiunea asupra economiei…

- In urma solicitarilor venite din partea liderilor proruși, avand susținerea comuniștilor, Duma de Stat a votat in mod ilegitim recunoașterea independenței regiunii Donbas din Ucraina. Informațiile din presa aservita Moscovei nu au intarziat sa apara indicand faptul ca cetațenii celor doua regiuni se…

- De asemenea, ar putea fi analizate noi optiuni de sanctionare a Rusiei, in contextul in care marile puteri occidentale s-au pus de acord privind restrictionarea accesului Moscovei la sistemul de tranzactii bancare Swift și inghețarea unor resurse ale Bancii Centrale, dar și ale unor oligarhi.Consiliul…