Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc "despartirea" Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, potrivit Agerpres.In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

Veniturile petroliere ale Rusiei au scazut cu 42% in decurs de un an, pana in februarie, din cauza sanctiunilor impuse de Grupul Celor Sapte (G7) si Uniunea Europeana (UE) - in pofida faptului ca Moscova comercializeaza in continuare cam acelasi volum, anunta miercuri Agentia Internationala a Energiei…

Distanțarea intre puterile mondiale și Rusia se adancește! Potentialele nucleare ale țarilor precum Marea Britanie si Franța vor fi de acum inainte considerate de Moscova ca un singur „pumn" cu Statele Unite, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov.

Uniunea Europeana urmeaza sa oblige bancile sa raporteze informatii legate de active ale bancii centrale a Rusiei ca parte a ultimului pachet de sanctiuni al blocului impotriva Moscovei, relateaza Bloomberg.

Rusia si-a majorat anul trecut exporturile de petrol cu 7,6% pana la 242 milioane de tone, in pofida embargoului european si a plafonului de pret impus la inceputul lunii decembrie de Uniunea Europeana, Grupul tarilor puternic industrializate si Australia, a anuntat luni vicepremierul rus Alexander…

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare.

Moscova va face totul pentru ca Occidentul sa se trezeasca cu privire la problema ucraineana, a declarat, joi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in timpul unei conferințe de presa sustinuta dupa incheierea reuniunii comune a colegiilor Ministerelor de Externe din Rusia si Republica Belarus,…

Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a efectuat marți o vizita surpriza in orașul Harkiv din estul Ucrainei, langa frontiera cu Rusia, promițand mai multe arme, dar și "oferte concrete" pentru a ajuta la aderarea tarii la Uniunea Europeana, anunța Reuters, potrivit Rador.