- Autoritatile din Romania si Marea Britanie au raspuns demersurilor Centrului National Anticoruptie (CNA) de a-l cauta pe fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, pe teritoriul lor, inclusiv sub numele Vladislav Novak, cea de-a doua sa identitate din Republica Moldova.

- Primarul de Balti, Renato Usatii, sustine ca fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a obtinut cea de-a doua identitate inca in anul 2018, sub pretextul ca participa la eliberarea celor doi piloti moldoveni tinuti ostatici in Afganistan.

- Presedintele Comisiei parlamentare securitate nationala, aparare si ordine publica, deputatul PPDA Chiril Motpan, sustine ca, dupa ce a facut publica informatia ca Vlad Plahotniuc are mai multe identitati in Republica Moldova, au urmat atacuri dure la persoana sa cu intentia de a-l denigra, transmite…

- In cazul dublei identitați ai Republicii Moldova pe care ar deține-o fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, anunțat in cautare internaționala și interstatala, Procuratura Anticorupție a deschis o cauza penala, la sfarșitul lunii octombrie.

- Presedintele Comisiei parlamentare securitate nationala, aparare si ordine publica, Chiril Motpan, sustine ca fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc detine dubla identitate in Republica Moldova. El afirma ca fostul lider democrat ar avea documente cu imaginea lui, dar cu alte nume,…

- Fostul lider al democraților, Vlad Plahotniuc, care este anunțat in cautare internaționala și interstatala , și Serghei Iaralov ar deține dubla identitate in Republica Moldova. Despre aceasta a declarat peședintele Comisiei parlamentare securitate naționala, aparare și ordine publica, Chiril Moțpan.…