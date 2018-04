Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anii ‘90, prabusirea comunismului a adus firme din Occident in Europa de Est dornice sa profite de salariile mici si, ulterior, de accesul fara tarife in UE. Dar intre timp au crescut salariile, astfel ca angajatorii trebuie sa stimuleze calificarea angajatilor, relateaza Bloomberg.

- Fostul international Ionut Lupescu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF), sustine ca principalul sau obiectiv la conducerea FRF este sa uneasca lumea fotbalului.

- Cei de la The Kryptonite Sparks se afla in turneu la Timișoara, numit ”Interlocutor”, in cadrul caruia iși vor promova un nou single care marcheaza „inceputuri sonice pentru The Kryptonite Sparks. Come on out & dance!”, transmit organizatorii, publicului timișorean. Exploratori…

- "Pentru sustinerea Initiativei Cetatenesti Minority SafePack in Transilvania, pana in acest moment s-au strans 261.000 de semnaturi. Aceasta cifra depaseste cu mult cota stabilita pentru Romania, dar si numarul de semnaturi pe care noi ni l-am propus. Multumim tuturor celor care, pana in prezent,…

- Americanca Serena Williams nu mai figureaza in clasamentul WTA, dupa ce nu a jucat in ultimul an. Ea a nascut o fetita in septembrie 2017 si va reveni luna viitoare pe teren, in Cupa Federatiei. Serena Williams va reveni pe teren in februarie, atunci cand va evolua in echipa de Fed Cup a Statelor Unite.…

- Directorul general al Uber Technologies, Dara Khosrowshahi, anticipeaza ca in Statele Unite vor aparea masini zburatoare, in urmatorii 10 ani, relateaza Bloomberg.”Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texas. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani”, a afirmat Khosrowshahi la…

- Investitorii ignora semnalele de risc major din tari din Europa de Est si continua sa investeasca in state precum Romania, Polonia sau Cehia, care si-au depasit insa vecinii, ajutate fiind de stimuli ai Bancii Centrale Europene si de crestere economica, arata Bloomberg, intr-o analiza.

- Simona Halep, locul 1 WTA, se pregatește de Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care va incepe luni. Romanca va juca marți in turul 1 cu australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA. Australian Open 2018 nu inseamna doar lupta pentru primul turneu de Grand Slam al anului,…