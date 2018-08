Stiri pe aceeasi tema

- Adio, Catwoman! Serena Williams (36 de ani, 21 WTA) a fost anuntata ca nu se va putea prezenta in costumul controversat si la editia viitoare a turneului de la Roland Garros. Iar vestea a fost data chiar de presedintele Federatiei Franceze de Tenis.

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys, locul 11 WTA, finalista anul trecut la US Open, a fost eliminata vineri in turul 3 la Wimbledon de rusoaica Evghenia Rodina, locul 120 mondial, in trei seturi, 7-5, 5-7, 6-4. Madison Keys, cap de serie N.10 la Wimbledon, a fost recent semifinalista…

- Halep a anticipat ca poate cuceri un titlu de Mare Șlem inca de acum cinci ani. Colecția Libertatea e dovada. Republicam un interviu acordat reporterului nostru Daniel Conțescu de Simo in 2013, pe 27 octombrie. Libertatea: Ai devenit un star in Romania. Ai inceput sa dai autografe pe strada? Simona…

- „Catsuit anyone? Asta e pentru toate mamele care au avut greutați in a reveni la forma de dinaintea sarcinii. Daca eu pot, puteți și voi! Va iubesc pe toate!”. Este mesajul pe care Serena Williams (36) l-a publicat pe Instagram alaturi de o fotografie cu ea la turneul Roland Garros, de la Paris, imbracata…

- Fostul lider mondial Serena Williams a eliminat-o sambata in doua seturi, 6-3, 6-4, pe jucatoarea germana Julia Goerges (Nr.11) si s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem din acest an, in care o va intalni pe rusoaica Maria Sarapova,…