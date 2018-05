Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams si-a surprins fanii cu tinuta abordata in prima sa partida la turneul de la Roland Garros din acest an. Tenismena americana a jucat contra Kristinei Pliskova intr-un combinezon negru si centura roz."Da! Este un catsuit.

- Special pentru sezonul estival, Kaufland Romania extinde parteneriatul cu celebrul designer roman Catalin Botezatu si aduce in magazinele din intreaga tara o noua colectie inspirata de cele mai noi tendinte ale verii.

- Lady Gaga a anunțat ca va lansa o linie de produse de make-up. Marca se va numi Haus Beauty și va aparea cel mai probabil in luna februarie 2019. Linia de cosmetice va include parfurmuri, ape de colonii și produse de ingrijire a pielii. Vedeta americana, in varsta de 32 de ani, nu este straina... Read…

- Fostul lider mondial, Serena Williams a fost eliminata chiar in primul tur al turneului WTA de la Miami. Tenismena americana a pierdut categoric meciul cu revelația acestui sezon, nipona Naomi Osaka, proaspata caștigatoare a turneului de la Indian Wells.

- Simona Halep a postat pe Instagram cu o fofografie in care apare alaturi de Serena Williams. In imagine, cele doua sportive par sa se distreze de minune impreuna. Iar dupa ce au vazut forografia, fanii au parut foarte incantați. “Happy @serenawilliams is back”, a scris…

- Viorel Grecu, concurentul din Chișinau, care a reușit sa ajunga pentru a doua oara in Bootcamp, in 2017, a mers mai departe și, acum este pe cale sa-și indeplineasca visul de a deveni un artist apreciat.

- Serena Williams a aparut recent intr-o reclama Nike cu mesaj foarte puternic feminist: “Nu exista un fel gresit de a fi femeie” – reclama se numeste “Pana vom castiga cu totii”. Reclama a fost difuzata si in seara decernarii premiilor Oscar, pe ecranele din sala, iar Williams demonteaza toate lucrurile…