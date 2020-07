Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams a inceput antrenamentele si a avut-o ca partenera pe fiica ei, Alexis Olympia. Au aparut echipate la fel, iar postarea de pe Instagram a adunat in cateva ore peste un milion de like-uri.

- Momente de senzație in emisiunea Neatza cu Razvan și Dani! Karmen Simionescu, fiica celebrului Adrian Minune, a filmat videoclipul piesei „Bam Bam” chiar la ea acasa, iar imaginile sunt senzaționale!

- Mama fetiței, Nicoleta Cirjan, cu care fostul principe Nicolae a avut o aventura in urma cu cațiva ani a postat, pe Facebook, o fotografie cu micuța Iris Anna . Fotografia, alb-negru o pune in valoare pe fetița, accentuandu-i trasaturile delicate, de prințesa. De altfel, imaginea a atras comentariile…

- O batrana bolnava din Simeria de 84 de ani, care-și traia viața imobilizata la pat, a fost victima unei agresiuni violente venita chiar din partea ginerelui baut care locuia in casa acesteia. ”In data de 18.05.2020, in jurul orei 20:35, politistii au fost sesizați despre faptul ca o persoana…

- Cancan a prezentat imagini in exclusivitate cu Mihnea Grigoriu și Petruț Florescu , tinerii care fac furori atunci cand apar in zone selecte ale Bucurestiului. Acestia apar imbracați dupa ultima moda, accesorizați cu zeci de mii de euro, iar in garajele lor iși fac veacul masini extrem de scumpe. Petruț,…

- Mihai Morar le-a dezvaluit fanilor un moment extrem de emoționant alaturi de fetița sa cea mica, Roua. Prezentatorul este absolut fascinat de micuța și a ținut sa le impartașeasca și admiratorilor una dintre marile bucurii din rolul de tata.

- Ionela, o tanara mama, a lansat un apel disperat, dupa ce fiica ei a fost implicata intr-un accident rutier și a ajuns de urgența la spital. Chiar daca a suferit fracturi, angajații spitalului nu au operat-o timp de doua zile, fiind in așteptarea rezultatului pentru testul COVID-19, acuza femeia.

- Andreea Balan a luat foarte in serios interdicțiile Ordonanței Militare, mai ales ca e responsabila pentru sanatatea celor doua fiice ale sale Ella și Clara. Izolata in casa cu cele doua micuțe și cu mama ei, Andreea Balan ține legatura cu fanii sai prin intermediul rețelelor de socializare.