Stiri pe aceeasi tema

- CONTEXT: Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) și-a pierdut cumpatul in timpul finalei pierdute la US Open in fața lui Naomi Osaka (20 de ani, 19 WTA), 2-6, 4-6, dupa ce arbitrul Carlos Ramos a penalizat-o cu un game din cauza indicațiilor primite de americanca din partea antrenorului Patrick Mouratoglou.…

- Naomi Osaka a castigat primul turneu de mare slem din cariera, invingand-o in finala US Open pe americanca Serena Williams. Tenismena de 20 de ani s-a impus intr-o ora si 19 minute, scor 6-2, 6-4, in fața fostului lider mondial, care va implini luna aceasta 37 de ani.

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a recunoscut ca i-a transmis semnale jucatoarei americane in finala US Open, dar sustine ca si antrenorul japonezei Naomi Osaka, Sascha Bajin, a procedat la fel tot meciul, relateaza Reuters. Serena Williams, care si-a pierdut cumpatul…

- Serena Williams a ajuns la a doua finala de Grand Slam din 2018, insa, cu siguranta, acest ultim act de la Flushing Meadows ii va lasa o amintire extrem de urata. Pe langa faptul ca a fost invinsa de Naomi Osaka (19 WTA), americanca de 36 de ani si-a iesit din minti in setul doi. Iar asta din cauza…

- Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) a fost invinsa in finala turneului de Mare Șlem de la US Open de japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 19 WTA), 2-6, 4-6, dupa un meci marcat de discuțiile aprinse dintre americanca și arbitrul de scaun Carlos Ramos din setul secund. ...

- Serena Williams a pierdut finala de la US Open in fața lui Naomi Osaka, 2-6, 4-6, dupa un meci incendiar. In debutul setului doi, Serena a primit avertisment de la arbitrul Carlos Ramos, pentru coaching, dupa ce Ramos a observat un gest al antrenorului Patrick Mouratoglou. Serena s-a aparat, susținand…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, si japoneza Naomi Osaka vor juca finala turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa victoriile clare obtinute, joi, in semifinale, la New York. Serena Williams, aflata in cautarea celui de-al 24-lea sau titlu de Slem, care…

- Ultima jucatoare care si-a asigurat prezenta in penultimul act de la New York este Madison Keys, nimeni alta decat finalista de anul trecut. In duelul pentru accederea in marea finala, americanca o va infrunta pe japoneza Naomi Osaka. In cealalta semifinala feminina de la US Open, Serena Williams va…