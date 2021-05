Stiri pe aceeasi tema

- Academica Clinceni va juca pe arena propria arena partida cu CFR Cluj, din runda cu numarul 6 a play-off-ului Ligii 1. Academica Clinceni a obținut prima victorie in play-off, in partida cu Universitatea Craiova, scor 1-0, și se pregatește sa ofere aceeași replica notabila și in jocul urmator. Formația…

- Ana Bogdan, locul 102 WTA, venita din calificari, va evolua, joi, in turul I al Madrid Open, cu letona Anastasia Sevastova, locul 54 WTA, de asemenea venita din calificari, potrivit news.ro. Partida este a patra, ultima, pe terenul 3, pe care meciurile incep la ora 12.00, dupa altre trei intalniri…

- La inceputul lunii iunie, nationala Romaniei va disputa doua meciuri amicale, cu Georgia, in tara, pe 2 iunie, si cu Anglia, in deplasare, pe 6 iunie, potrivit news.ro. Meciul din deplasare cu Anglia se va disputa, in urma deciziei Federatiei de la Londra, pe stadionul Riverside din Middlesbrough…

- Simona Halep (2 WTA) a incheiat socotelile cu Australian Open, insa fanii tenisului din Romania se pot delecta, miercuri, cu o alta confruntare interesanta, in „Phillip Island Trohpy“, intrecere gazduita tot de Melbourne.

- Simona Halep a ratat calificarea in semifinala competiției Australian Open in fața Serenei Williams. Cum a reacționat Cristian Tudor Popescu la eșecul recent al campioanei noastre? Simona Halep pierde la Australian Open in fața Serenei Williams. Reacția lui CTP Partida dintre Simona Halep și Serena…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) va juca marți, 16 februarie, contra americancei Serena Williams (39 de ani, 11 WTA)., in sferturile de la Australian Open 2021. Partida va incepe la ora 10:00. Meciul Halep – Williams va fi liveTEXT și foto pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. Organizatorii turneului…