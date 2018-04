Stiri pe aceeasi tema

- Este cel mai bogat roman din tara si este, de altfel, singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat de revista americana Forbes. Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, afaceristul a fost plasat pe locul 1.867 la nivel mondial. Vorbim despre nimeni altul decat Ion Tiriac.Citeste…

- Ion Țiriac, despre Serena Williams: ”Are 36 de ani și 90 de kilograme!” Ion Tiriac (78 de ani) si-a exprimat opiniile despre tenisul feminin, starnind valva in presa din Germania! Omul de afaceri le-a criticat pe jucatoarele din circuitul WTA, punandu-i un verdict dur Serenei Williams. Ion Tiriac vede…

- Ion Țiriac s-a plans de faptul ca tenisul feminin nu mai are personalitați importante și a facut-o intr-un mod jignitor la adresa Serenei Williams. "Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea altceva pentru tenisul feminin", a spus Țiriac pentru Sport Bild. ...

- "Roger Federer e, cu siguranta, cel mai bun jucator din toate timpurile, dar nu se poarta corect. Nu cred ca aceasta abordare este corecta. Isi alege turneele la care vrea sa joace. In alte sporturi, acest lucru e de neimaginat. Lewis Hamilton nu face la fel dupa 5 Grand Prix-uri" - Ion Tiriac, intr-un…

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial. Halep, un exemplu de modestie…