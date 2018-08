Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) s-a retras de pe tabloul de la Montreal, turneu din categoria Premier 5. Serena Williams a suferit cea mai ustutaroare infrangere din cariera la inceputul acestei saptamani. A pierdut in primul tur de la WTA San Jose, scor 1-6, 0-6, in fața britanicei Johanna Konta (48…

- Simona Halep (1 WTA) și-a aflat in aceasta dimineața tabloul de la Montreal, turneu din categoria Premier 5 care incepe luni. Liderul mondial va avea primul tur liber, urmand s-o infrunte in turul secund pe invingatoarea partidei dintre rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA) și o jucatoare venita…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, este in Statele Unite, unde se pregatește pentru urmatoarele turnee la care va participa. Dupa cateva zile de antrenamente, Simona este la un pas de primul turneu dupa Wimbledon, acolo unde a fost eliminata de Su-Wei Hsieh. De pe 6 august, Simona Halep va avea turnee…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul unu mondial, a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului Rogers Cup, urmand sa ia parte astfel la competitia de categoria WTA Premier care va avea loc luna viitoare la Montreal, informeaza Reuters.

- Dupa ce s-a retras de la Madrid, Serena Williams a luat decizia sa renunțe si la turneul "Premier 5" de la Roma, competitie ce se va desfasura intre 14-20 mai la Foro Italico. Invingatoare de patru ori la turneul din capitala Italiei (2002, 2013, 2014 și 2016), Serena nu a mai disputat niciun meci din…