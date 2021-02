Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (39 de ani), campioana cu 23 de titluri de Grand Slam in palmares, a izbucnit in lacrimi la conferința de presa care a urmat dupa eșecul cu Naomi Osaka, care a dus la eliminarea ei de la Australian Open 2021. Dupa ce a fost ”spulberata” de Osaka in semifinale, scor 6-3, 6-4, americanca…

- Jucatoarea de tenis Jennifer Brady (SUA, nr. 24 WTA) s-a calificat, in premiera, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4, pe Karolina Muchova (Cehia, nr. 25 WTA), in cea de-a doua semifinala, disputata joi, 18 februarie,…

- Serena Williams (39 de ani, locul 11 WTA) a fost extrem de afectata dupa eșecul din semifinalele Australian Open, in fata japonezei Naomi Osaka. La conferința de presa de dupa meci, sportiva americana a lacrimat și a plecat din fața jurnaliștilor la puțin timp dupa ce a fost intrebata daca se retrage…

- Sportiva in varsta de 23 de ani din Japonia va juca in finala primului mare Grand Slam al anului impotriva americancei Jennifer Brady, locul 24 in clasamentul WTA. Dupa terminarea partidei, Serena Williams a generat o adevarata controversa in randul iubitorilor de tenis, prin modul in care e ales sa…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a fost stopata din cursa pentru castigarea celui de-al 24-lea sau titlu de Mare Slem. A eliminat-o japoneza Naomi Osaka, care s-a impus astazi, in doua seturi, scor 6-3, 6-4, in semifinalele Openului Australiei . Meciul a durat o ora si 15 minute. Osaka…

- Ashleigh Barty nu a putut face pasul spre semifinalele de la Australian Open cu toate ca a câștigat de-o maniera categorica primul set, scor 6-1. Karolina Muchova a apelat la un time-out medical în prima parte a setului al doilea, iar de acolo soarta meciului s-a schimbat.Barty vs Muchova…

- Serena Williams (locul 11 in WTA) va juca cu Naomi Osaka din Japonia pentru un loc in finala de la Melbourne. Ea se apropie de cel de-al 24 titlu de Grand Slam, pe care il vizeaza de multa vreme.UPDATE: Simona incepe bine setul al doilea și conduce cu 3-2.Simona Halep a pierdut primul set cu 6-3, urmand…

- Simona Halep face parte din grupul select al vedetelor circuitului mondial de tenis, acești sportivi fiind aflați în carantina la Adelaide, în condiții mult superioare colegilor de circuit de la Melbourne. Pentru a nu inflama și mai mult spiritele (au existat nenumarate comentarii…