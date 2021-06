Serena Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 6, aflata in cautarea titlului de grand slam cu numarul 24, pentru a egala recordul detinut de Margaret Court, a abandonat in primul tur al turneului de la Wimbledon, in meciul cu Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 100 WTA.

Jucatoarea americana, care va implini 40 de ani in septembrie, de sapte ori campioana pe iarba londoneza, s-a retras la scorul de 3-3, in primul set si a parasit terenul in lacrimi.

La 3-2 pentru ea, Williams a iesit schiopatand de pe teren si s-a intors cu coapsa dreapta infasurata intr-un bandaj. Apoi…