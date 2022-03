Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (40 de ani, 242 WTA) spune ca este pregatita pentru momentul retragerii oficiale din tenis. Ultima apariție a Serenei Williams pe terenul de tenis a fost in iunie 2021, la Wimbledon, cand a fost nevoita sa se retraga in primul set al disputei cu Aliaksandra Sasnovich. Caștigatoare…

- Rafael Nadal se pregatește sa devina tata Inca din 2001, cand a devenit jucator profesionist de tenis, Rafael Nadal a avut o cariera fenomenala. De atunci, a caștigat un record de 21 de titluri de Grand Slam și 90 de titluri ATP la simplu. Devenind astfel cel mai titrat tenismen din istorie. Anul trecut,…

- Novak Djokovic a fost marele absent de la Australian Open, sârbul fiind cel mai titrat jucator din istorie la Melbourne (9 titluri!). La finalul partidei dintre Rafael Nadal și Daniil Medvedev, liderul mondial a avut o reacție pe Instagram. Printre altele, Nole îl felicita pe Nadal…

- Legendara jucatoare de tenis Chris Evert, care a castigat 18 titluri de Grand Slam la simplu si trei titluri de Grand Slam la dublu in cariera sa, a anuntat, vineri, ca a fost diagnosticata cu cancer ovarian in stadiul 1, relateaza CNN, citt de news.ro Intr-o postare pe Twitter care leaga…

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 6-2, 6-3, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA si cap de serie numarul 3. Simona Halep a declarat, duminica, dupa…

- Fostul jucator de tenis Manuel “Manolo” Santana a murit, sambata, la varsta de 83 de ani, la casa lui din Marbella. Anuntul a fost facut de organizatorii turneului de la Madrid, unde Santana a fost presedinte de onoare. Acesta a fost unul dintre cei mai importanti sportivi din Spania, castigator a patru…

- Potrivit știripesurse.ro, Manolo Santana a avut o relație speciala cu Ionuț Țiriac. Cei doi au contribuit la progresul turneului de la Madrid, aducandu-l aproape de nivelul competițiilor de Grand Slam."Presedinte de onoare al Mutua Madrid Open, dupa ce a fost directorul acestuia din 2002, Santana a…

- Serena Williams (40 de ani, 41 WTA) nu va participa la ediția din 2022 de la Australian Open. Americanca s-a accidentat la Wimbledon, in vara, și nu și-a revenit complet nici pana acum. In ziua in care organizatorii de la Australian Open au anunțat listele de participare pentru viitoarea ediție, Serena…