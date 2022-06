Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, revenire cu infrangere la Wimbledon. Caștigatoare de șapte ori pe iarba londoneza, fostul lider mondial a ratat intoarcerea pe teren, dupa un an de absența. Americanca de 40 de ani a fost invinsa in primul tur de franțuzoaica Harmony Tan, dupa un meci dramatic, scor 5-7, 6-1, 6-7. Serena…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams (40 de ani) a vorbit despre eșecul de la Wimbledon 2022. Fostul lider WTA spune ca nu se gandește la retragere și vrea sa joace la US Open 2022. „A fost o batalie lunga, dar cu siguranta ca m-am simtit mai bine decat anul trecut, astfel ca e un start bun.…

- Serena Williams a fost eliminata inca din primul tur la Wimbledon. Jucatoarea americana de tenis a fost eliminata, marti seara, de frantuzoaica Harmony Tan, scor 7-5, 1-6, 7-6 (10/7). Meciul a durat trei ore si 10 minute. In turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 45 WTA).…

- Indiferent de varsta (aproape 41 de ani) și de locul ocupat in clasamentul mondial (1204 WTA), Serena Williams ramane o legenda a tenisului. Campioana de șapte ori la Wimbledon, americanca a fost eliminata in primul tur competiției de la All England Club, dupa ce luptat timp de trei ore și 11 minute…

- Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) a fost invinsa de Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-7(6) in primul tur de la Wimbledon. Tan va juca in turul secund impotriva ibericei Sara Sorribes Tormo (45 WTA). Serena jucase ultimul meci de simplu in urma cu exact un an, tot la Wimbledon. Se…

- Max Eisenbud, agentul a carui companie o manageriaza pe Emma Raducanu, susține ca a „lasat milioane de dolari de pe masa”, limitandu-i sportivei timpul dedicat sponsorilor la cel mult 18 zile pe an, pentru a se putea dedica tenisului. Eisenbud, care a ghidat și cariera Mariei Sharapova și a lui Li Na,…

- Serena Williams a anunțat recent ca va participa la Wimbledon 2022, iar organizatorii i-au acordat un wildcard. Barbara Schett, fosta jucatoare de tenis, a analizat șansele pe care multipla caștigatoare de Grand Slam le are la All England Club.

- Simona Halep (31 de ani, 20 WTA) va colabora in perioada urmatoare cu Patrick Mouratoglou (51), fostul antrenor al Serenei Williams (40 de ani, 246 WTA). Vestea ridica un semn de intrebare: va mai reveni Serena in circuit? In ultimul deceniu, Mouratoglou a avut cea mai de succes colaborare a sa, cu…