Stiri pe aceeasi tema

- Nadia Comaneci a urmarit din sala evoluția de marți, 30 iulie, a gimnastelor tricolore in finala pe echipe de la Jocurile Olimpice, declarandu-se mulțumita de locul 7 ocupat de Romania la finalul intrecerii, relateaza Agerpres.„Au fost asa sigure si creative (n.r. - sportivele romane). Sigure pe ele,…

- Fosta campioana olimpica Nadia Comaneci a declarat, marti, ca locul 7 ocupat de Romania in finala feminina pe echipe la Jocurile Olimpice de la Paris este un lucru pozitiv pentru gimnastica romaneasca. „Au fost asa sigure si creative (n.r. – sportivele romane). Sigure pe ele, eu ma bucur enorm, pentru…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, marti, pe locul 7 in finala de la Jocurile Olimpice, la 12 ani de la ultima prezenta in aceasta faza, cand castiga medalia de bronz. Aurul olimpic la Paris a revenit SUA, o echipa condusa de Simone Biles. Imbracata cu un trening al echipei Romaniei,…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a clasat, marti, pe locul 7 in finala de la Jocurile Olimpice, la 12 ani de la ultima prezenta in aceasta faza, cand castiga medalia de bronz. Aurul olimpic la Paris a revenit SUA, condusa de Simone Biles. Imbracata cu un trening al echipei Romaniei, Nadia…

- Echipa feminina de gimnastica a Romaniei s-a calificat, duminica, la JO de la Paris, in finala, de pe locul 8. Este pentru prima oara dupa 12 ani cand Romania reuseste din nou aceasta performanta.

- Simone Biles (27 ani), gimnasta americana, medaliata cu 7 distincții la Jocurile Olimpice și 30 la Campionatele Mondiale, a oferit highlight-ul zilei la Paris, devenind prima din istorie care reușește un triplu flip, cu toate ca are dureri in zona gleznei. In timpul calificarilor de astazi, desfașurate…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Andrew Cotter (51 de ani), cel care a comentat ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pentru BBC, nu a recunoscut-o pe Nadia Comaneci (62 de ani). Fosta mare gimnasta romanca a purtat flacara olimpica alaturi de Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis.…

- Neamțul Alexander Zverev, al patrulea favorit, s-a calificat vineri, 7 iunie 2024, in marea finala de la Roland Garros programata duminica, 9 iunie, la Paris. Germanul l-a invins pe dublul finalist, Casper Ruud, in patru seturi, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-4, 6-2.