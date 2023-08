Serena Williams a nascut pentru a doua oara! Fosta mare campioana americana a anuntat nasterea fetitei sale, Adira River Ohanian, prin intermediul retelelor sociale. Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al doilea sau copil, o fetita care […] The post Serena Williams a nascut pentru a doua oara! Mesajul postat de fosta campioana din tenis appeared first on Antena Sport .