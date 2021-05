Stiri pe aceeasi tema

- Nu sunt puține jucatoarele de tenis care nu și-ar dori sa o invinga macar odata pe Serena Williams. Americanca deține un record impresionant, la cei 38 de ani, și se pare ca-și dorește și mai multe. Printre jucatoarele care au intalnit-o pe Serena Williams s-a numarat și Alexandra Cadanțu. Jucatoarea…

- O romanca de 28 de ani este acuzata ca facea parte dintr-o banda de spargatori de locuinte, care au dat o lovitura estimata la 150.000 de euro, cand au spat casa vedetei de televiziune Diletta Leotta, informeaza stiridiaspora . Romanca, in varsta de 28 de ani, impreuna cu alți patru suspecți, sunt banuiți…

- ​Mihaela Buzarnescu (137 WTA) a reușit sa treaca în doua seturi (6-4; 6-2) de locul 72 WTA, Leylah Fernandez, proaspata câștigatoare la Monterrey. Românca accede astfel în turul doi al calificarilor de la Miami unde va întâlni locul 43 WTA, Anna-Lena Friedsam. Tenismena…

- Pe langa Simona Halep, care este, in continuare, pe pozitia a treia a clasamentului WTA, Romania mai are saptamana aceasta doar patru jucatoare in top 100. Patricia Tig se afla pe locul 63, Sorana Cirstea pe 66 si Irina Begu pe 74. Ana Bogdan, care se afla si ea printre primele 100 de sportive, a coborat…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a spus ca Serena Williams (39 de ani, 7 WTA) nu este pregatita mental in finalele de Grand Slam, mai ales ca americanca este la un pas de un record istoric. Simona Halep a declarat ca Serena Williams are o presiune in plus atunci cand joaca o finala de Grand Slam pentru…

- Serena Williams da dovada de creativitate nu doar pe teren, dar și in afara lui. Tenismena, alaturi de fiica sa, au dansat in rochii elegante sub ritmurile piesei Body, interpretata de Megan Thee Stallion.

- Simona Halep a decis sa ia o pauza dupa evoluția la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Tenismena din Romania s-a retras de la turneul WTA de la Doha, programat in perioada 1-6 martie.