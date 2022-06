Stiri pe aceeasi tema

- Elvetianul Roger Federer, la masculin, si americanca Serena Williams, la feminin, nu vor participa la editia din acest an a turneului de tenis de la Wimbledon, cei doi nefigurand pe lista jucatorilor inscrisi pentru competitia de Mare Slem pe iarba, programata intre 27 iunie si 10 iulie la Londra, conform…

- La o luna dupa ce a devenit antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a vorbit despre ce l-a convins sa o pregateasca pe fosta lidera mondiala si s-a declarat incantat de nivelul aratat de sportiva noastra. „Ca de obicei, cand este o colaborare noua, vrei sa vezi cum decurge, daca exista o incredere…

- Patrick Mouratoglou, care a anunțat saptamana trecuta ca va incepe o colaborare „full time” cu Simona Halep, a recunoscut ca a fost surprins de Serena Williams, dupa ce americanca a anunțat ca vrea sa revina pe terenul de tenis la Wimbledon.

- Simona Halep va fi antrenata de Patrick Mouratoglou. Recent, romanca a sups ce așteptari are de la fostul antrenor al juctoarei din SUA, Serena Wiiliams. Mouratoglou a antrenat-o pe Serena Williams pentru 10 dintre cele 23 de turnee de grand slam castigate.

- Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep (31 de ani, 20 WTA), a vorbit despre decizia acesteia de a lucra cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou (51 de ani). Potrivit antrenorului roman, Simona și Mouratoglou au șanse mici de a colabora pe termen lung. In plus, Firicel Tomai se intreaba ce…

- Serena Williams a jucat ultimul meci in circuitul WTA la Wimbledon 2021, turneu pe care l-a caștigat de șapte ori. Americanca a postat joi o filmare pe contul personal de Instagram in care a lasat sa se inteleaga cand ar putea reveni pe terenul de tenis.

- Simona Halep (31 de ani, 20 WTA) va colabora in perioada urmatoare cu Patrick Mouratoglou (51), fostul antrenor al Serenei Williams (40 de ani, 246 WTA). Vestea ridica un semn de intrebare: va mai reveni Serena in circuit? In ultimul deceniu, Mouratoglou a avut cea mai de succes colaborare a sa, cu…

- Simona Halep, numarul 20 WTA, va fi antrenata de francezul Patrick Mouratoglou, care a indrumat-o pe Serena Williams in ultimii zece ani. Anunțul a fost facut pe Twitter atat de Simona Halep, cat și de noul sau antrenor. ”Simona a venit la Academia Mouratoglou inainte de Indian Wells pentru a se pregati.…