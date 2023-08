Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al doilea sau copil, o fetita care a primit numele Adira River Ohanian.

- Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al doilea sau copil, o fetita care a primit numele Adira River Ohanian.Williams si sotul sau, Alexis Ohanian, au anuntat in social media venireaa pe lume a fetitei,…

- Serena Williams și Alexis Ohanian au devenit parinți pentru a doua oara. Fosta tenismena a nascut o fetita, care a primit numele Adira River Ohanian, potrivit unui anunț facut marți, 22 august, de cuplu, citat de CNN.„Bine ai venit, Adira River Ohanian”, a anunțat sotul Serenei, Alexis Ohanian, intr-o…

- Sefii de Stat Major ai unui grup de tari vest-africane vor examina joi si vineri in capitala Ghanei, Accra, modalitatile unei posibile interventii militare pentru a restabili ordinea constitutionala in Niger dupa lovitura de stat din 26 iulie, relateaza agentiile AFP si Reuters. Aceste tari, reunite…

- Kosovo a cumparat drone Bayraktar TB2 din Turcia, a declarat premierul Albin Kurti, confirmand relatarile din media, dar fara a furniza detalii suplimentare, relateaza DPA. Dronele Bayraktar sunt de asemenea utilizate de armata ucraineana in razboiul impotriva Rusiei. Tensiunile dintre Kosovo si Serbia…

- Fosta mare campioana la gimnastica, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice, Catalina Ponor s-a casatorit religios intr-un cadru de poveste. Mirele a venit pe cal, iar mireasa in caleasca. Nunta a avut loc sambata. Atunci Catalina Ponor si Bogdan Jianu si-au botezat si baietelul. Nasa cuplului a fost…

- Un panou publicitar care proclama ca Rusia este o țara "pașnica" a aparut marți, 4 iulie, vis-a-vis de Ambasada SUA din Moscova, intr-o aparenta incercare a Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, moștenitorul KGB) de a ataca Washingtonul in timp ce americanii sarbatoreau Ziua Independenței,…

- Lidia Buble a implinit 30 de ani pe 9 iunie, insa a avut parte de o zi de naștere cu peripeții. Cantareața se afla in vacanța și a ramas fara geanta.Lidia Buble a ales sa iși sarbatoreasca in acest an ziua de naștere in vacanța. Vedeta a avut parte de multe peripeții in aceasta zi, care ar fi trebuit…