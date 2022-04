Stiri pe aceeasi tema

- Sunt tineri. Pentru unii dintre noi, enervant de tineri. Pentru alții, poate enervant de talentați. Și sunt și frumoși, așa cum mulți dintre noi doar visam ca am fost la varsta lor.Intr-o societate care iși masoara valorile cu instrumente de marketing false, spoite doar in culori care sa atraga atenția, …

- Tu ai auzit de ZDA? Cel mai probabil ai spus “nu”. Dar daca ți-am spune ca ZDA este, de fapt, Alina Chinie, pe care ai urmarit-o in emisiunea lui Maruța, si i se spunea “veverița roșcata”, ai avea același raspuns? Dupa ani de zile de “incubație”, Alina a ales sa devina ZDA și sa iși... View Article

- “Money Money” este cel mai recent single lansat de Dayana. Piesa a fost realizata de artista impreuna cu Pink Elephant, casa de producție din Romania, cu rezultate impresionante pe piața internaționala. Karo si Radu Baisan, cei doi producatori care stau la baza casei de producție, au colaborat cu mai…

- O poveste de dragoste neconsumata, o piesa bazata pe un ultim „ Buna “, pe care, poate, de multe ori nu mai ai curaj sa-l spui. Dupa succesul de care s-a bucurat cu hitul „Ard Tot“, Amedeo lanseaza vineri, 18 februarie, o bucata din sufletul sau. „ Buna, sunt vocea care iți spune intruna suna-l“, așa…

- „Traim intr-o lume in care este mai de preț sa vezi ce au facut ceilalți decat sa faci tu un anumit lucru. Noi gasim in noi ceea ce alții ascund și vedem la ei ceea ce noi ascundem. Eu nu imi permit sa critic sistemul.Am ajuns la concluzia ca avem o singura viața, scurta, și atunci fiecare ar trebui…

- Mario Joy, artist cunoscut atat in țara cat și la nivel internațional, datorita super hitului California și nu numai, vine cu un nou single, Time. Piesa este compusa de el și este inspirata de lupta sa cu o boala care l-a facut sa iși cantareasca prioritațile din viața și sa iși transpuna trairile și…

- Se știe ca tinerii artiști din Republica Moldova sunt foarte talentați și mereu prinși in activitate muzicala. Exact și in cazul tinerei interprete Feyzana, cea care la doar 10 ani este, deja, o mica vedeta. Originara din Chișinau, Feyzana are un bagaj de experiențe și un amalgam de emoții pozitive,…

- Alin Dragan incheie saptamana intr-un mood deep house și lanseaza vineri, 21 ianuarie, „ Prove Them Wrong“, o piesa care te va face sa visezi cu ochii deschiși și te va duce cu gandul la vara. Versurile profunde se imbina perfect cu ritmul, rezultatul fiind pe masura așteptarilor fanilor. Artistul,…