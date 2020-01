Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) a fost eliminata in aceasta dimineața in turul III al turneului de la Australian Open. Americanca a pierdut in fața chinezoaicei Qiang Wang (28 de ani, 29 WTA), scor 4-6, 7-6, 5-7. La conferința de presa de la finalul partidei, Serena și-a reproșat atitudinea pe care…

- 142 de zile a asteptat chinezoaica Wang Qiang, 28 ani, sa isi ia revansa in fata Serenei Williams, dupa ce americanca o spulberase la US Open, in faza sferturilor de finala, cu un 6-1, 6-0 administrat in doar 44 de minute. Vineri, cu o zi inainte de startul noului an chinezesc, Wang a reusit prima surpriza…

- Maria Sarapova, locul 145 WTA, beneficiara a unui wild card, a fost invinsa, marti, cu scorul de 6-3, 6-4, de croata Donna Vekici, in turul I al Australian Open. Este prima data din 2010 cand rusoaica pierde in primul tur la Melbourne (in 2017 nu a participat). Sarapova a casigat AusOpen in 2008 si…