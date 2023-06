Stiri pe aceeasi tema

- La 4 și 5 mai, viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut intrevederi de lucru cu reprezentanta speciala a Uniunii Europene in procesul de negocieri privind reglementarea transnistreana, Dorota Dlouchy-Suliga, aflata in vizita de lucru la Chișinau, insoțita de Ambasadorul Janis Mazeiks,…

- India ar trebui sa joace un rol mult mai important in soluționarea conflictului ucrainean, a declarat ministrul adjunct de externe ucrainean, Emine Japarova, intr-un interviu acordat pentru CNBC TV18, scrie Rador. Japarova se afla in India intr-o vizita de patru zile, care va dura pana pe data de 12…

- In cazul in care separatiștii transnistreni sau trupele ruse staționate ilegal in regiune incep acțiuni ofensive, Ucraina poate oferi ajutor Republicii Moldova, daca autoritațile de la Chișinau il vor cere. Declarația a fost facuta de ambasadorul Ucrainei in Republica Moldova, Marko Șevcenko, in cadrul…

- Miercuri, 22 martie 2023, Vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian a avut o intrevedere cu reprezentantul permanent al Federației Ruse la OSCE, ambasadorul Alexandr Lukașevici, și cu reprezentantul special al Federației Ruse in procesul de negocieri privind reglementarea transnistreana, ambasadorul…

- Ucraina a inasprit controlul la frontiera cu Transnistria, iar forțele armate ucrainene a ridicat o retea de fortificatii. Vicepremierul Republicii Moldova, Oleg Serebrian, susține ca sporirea forțelor militare in apropierea segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene reprezinta „pregatiri…

- Pregatirile Ucrainei la granița cu Republica Moldova reprezinta acțiuni defensive, nu ofensive. O spune vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, potrivit caruia concentrarea de forțe militare in apropierea segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene reprezinta pregatiri ale armatei…

- Vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, spune ca autoritațile de la Chișinau nu dețin o informație clara despre „presupusul atentat terorist” care urma sa aiba loc la Tiraspol. „Nu prea avem ce comenta, nu dispunem de o informație prea clara despre ce s-a intamplat, e stranie aceasta schimbare…

- Parlamentul European comite o gafa politica inexplicabila, atribuind regiunii Transnistriei, aflata in estul Republicii Moldova, titulatura de „stat separatist”. Aceasta titulatura, atribuita Transnistriei, apare intr-un document al Parlamentului European. Documentul prezinta programul sesiunii plenare…