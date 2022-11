Stiri pe aceeasi tema

- Serbia vrea sa importe gaz natural si electricitate din Azerbaidjan si sa se alature unui mare proiect european de transport de electricitate printr-un cablu submarin in Marea Neagra care sa uneasca Azerbaidjan si Georgia cu Romania si Ungaria, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandar Vucic…

- Vicepremierul Andrei Spinu, a participat la reuniunea ministeriala prezidata de premierul roman Nicolae Ionel Ciuca, organizata in marja Conferinței internaționale a gazului in Romania, in data de 22 septembrie 2022. La reuniune au participat și miniștri ai Energiei din Romania, Ucraina, Azerbaidjan,…

- Inițiativa celor trei Mari anunța ca Georgia a decis sa realizeze un studiu de fezabilitate pentru o legatura electrica submarina cu Romania in valoare de doua miliarde de EUR. Ungaria și Azerbaidjan au semnat, și ele, și anunța ca sunt dispuse sa se alature acestui proiect. Interconexiunea electrica…