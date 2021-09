Serbia si Republica Srpska - entitatea sarbilor din Bosnia - au adoptat miercuri doua legi pentru a incuraja utilizarea alfabetului chirilic, intr-o noua tentativa de a consolida o identitate nationala comuna, ceea ce suscita ingrijorare intr-o regiune volatila, relateaza France Presse. Deputatii celor doua parlamente au votat doua texte similare cu ocazia Zilei 'unitatii sarbe' in vigoare de anul trecut in Serbia si in Republica Srpska (RS), in Bosnia. Toti sarbii din regiune sunt invitati sa arboreze drapele sarbe la balcoanele lor, in timp ce o parada militara era programata la Belgrad.…