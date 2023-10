Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, spune ca, pentru prima data in aproape 70 de ani, opt ambarcațiuni din Serbia sunt ancorate in Timișoara: „deschiderea punctului de trecere a frontierei pe canalul Bega seteaza astfel un standard care ne permite sa visam la un port in Timișoara”.„Timișoara…

- In ultimele luni tot mai multe companii chineze au anunțat lansarea pe noi piețe in Europa, iar la salonul de mobilitate de la Munchen a fost o prezența chineza record. Cota de piața a mașinilor electrice chineze a crescut cu mai mult de 100% in doi ani, iar „greii” industriei europene sunt neliniștiți…

- Naționala de volei feminin a Turciei a reușit sa castige editia 2023 a Campionatului European, dupa ce a invins Serbia cu 3-2 (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) in finala disputata la Bruxelles. Serbia, campioana mondiala en titre, a condus cu 1-0 si 2-1, inainte de a se inclina la tiebreak in fata…

- Romanii care vor sa iși cumpere vechime in munca pot face acest lucru prin intermediul Caselor de Pensii Publice, pana la finalul anului. Contribuția lunara pe care trebuie sa o achite romanii pentru vechimea in munca este de 750 de lei pentru anul...

- Potrivit datelor oficiale, contractul prevede intretinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor nationale din Tulcea. Valoarea totala estimata, fara TVA, este de 47.666.382.71 de lei aproximativ 9,5 milioane de euro Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin DRDP Constanta…

- Spuma de ras este, cel mai probabil, unul dintre cele mai inovatoare aspecte ale barbieritului acasa, care le face barbaților viața mult mai ușoara. Cu toate acestea, nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca aceste produse de ingrijire conțin multe substanțe chimice care pot dauna pielii. Haide…

- Autoritatea europeana de reglementare in domeniul energiei, ACER, și-a exprimat poziția cu privire la noua modalitate de calcul a tarifelor de rețea propusa de DESFA, in contextul consultarii relevante RAE, scrie energypress.gr.Se reamintește ca, așa cum a fost analizat recent de administrația DESFA,…

- Chiar daca producatorii vand roșiile la un preț extrem de mic, in piețe acestea sunt comercializate cu prețuri care pornesc de la 6 lei, adica de cel puțin 6-10 ori mai mare. Prețul roșiilor nu este deloc mic, nici in piete, nici la supermarketuri, dar exista un loc in tara unde aceste legume se vand…