- Serbia va achizitiona din China drone militare de atac si tehnologia aferenta, astfel ca armata sarba va deveni una dintre cele mai dotate din regiune, afirma Nenad Miloradovici, adjunctul ministrului sarb al Apararii.

- Jim Mattis, secretarul Apararii din SUA, a declarat marti ca Washingtonul nu intentioneaza in acest moment sa mai suspende exercitiile militare majore cu Coreea de Sud, in contextul impasului inregistrat in discutiile cu regimul de la Phenian in legatura cu denuclearizarea, potrivit postului SBS.

- Nicoleta Dumitrescu Criza acuta de muncitori, in mod special a celor necalificați, i-a determinat pe foarte mulți patroni și directori de fabrici din Prahova sa apeleze la forța de munca inclusiv de peste hotare, chiar de peste mari și țari! Și se pare ca, de departe, soluția salvatoare pentru angajatorii…

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass.

- China vrea sa efectueze exercitii militare regulate si lucrari de explorare energetica impreuna cu rivalii sai asiatici in apele disputate din Marea Chinei de Sud, conform unui proiect de lege care urmareste prevenirea conflictelor in aceasta zona strategica, relateaza AFP. Conform acestui…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat ca unele tari care cumpara echipament militar din Rusia ar trebui sa faca obiectul unor exceptii de la sanctiunile prevazute de legislatia din SUA, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Youth choirs and high-profile Romanian personalities will take part in the 6th edition of the "Gavriil Musicescu" International Youth Choral Festival and Competition dedicated to patriotic songs, running July 1 - 8, informs Agerpres.According to the organizers, the event will see the participation…