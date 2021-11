Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria inregistreaza miercuri 10.265 de noi infecții COVID-19, cel mai mare numar zilnic de la sfarșitul lunii martie, a anunțat guvernul. Cazurile zilnice se apropie de varful de 11.265, atins in timpul celui de-al treilea val al pandemiei. Ungaria nu are aproape nicio restricție in vigoare…

- Productia industriala a crescut cu 5,2% in zona euro si cu 5% in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu perioada similara din 2020, iar statele membre Slovacia, Portugalia, Cehia si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate vineri de Oficiul European de…

- Patru persoane au fost arestate in Croația in urma unei anchete derulate de Parchetul European privind proiectarea unui software de 16,2 milioane de kune croate (peste 200.000 de euro), pe care Ministerul Dezvoltarii Regionale și Fondurile UE l-a atribuit companiei Ampelos, , potrivit Total Croatia…

- Forumul Comercial China – Europa Centrala și de Est (ECE) a avut loc sambata la Shanghai. Evenimentul a fost organizat de primaria Ningbo, in cadrul Expoziției Internaționale de Import din China, aflata in desfașurare in perioada 6-8 noiembrie. In cadrul forumului au fost invitați 17 expozanți din Cehia,…

- Mai mult de jumatate dintre romani considera ca este foarte important sa economiseasca, insa foarte puțini reușesc acest lucru. Peste 70% dintre romani ar vrea sa-și puna bani de-o parte, dar reușesc extrem de greu. Peste 70% dintre romani nu au o rutina de economisire si sustin ca pun bani deoparte…

- Prețul mediu zilnic al pieței spot a ajuns la nivelul de 263,89 de euro/MWh pentru Romania și Ungaria, cu aproape 30 de euro pentru urmatorul preț, cel platit de Slovenia. De altfel, țarile din Europa Centrala și de Est, cu excepția Poloniei, au platit cel mai mult pentru achiziționarea energiei.La…

- Franta, Finlanda, Cehia si alte state membre din Europa Centrala si de Est, inclusiv Romania, sustin in comun includerea energiei nucleare pe lista investitiilor "verzi", a anuntat luni Ministerul Industriilor din Cehia, transmite Reuters. Uniunea Europeana este pe punctul de a finaliza partea…

- Mai multe probe documentare privind impactul pe care regimul totalitar comunist l-a avut în tarile ex-sovietice si, în special, în R. Moldova se regasesc în cele 800 de pagini ale volumului „Fara prescriptie. Aspecte ale investigarii crimelor comunismului…