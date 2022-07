Serbia: Un mort şi şase răniţi într-un schimb de focuri între migranţi Un migrant a fost ucis si alti cel putin sase, printre care o adolescenta, au fost raniti sambata in Serbia in apropiere de frontiera cu Ungaria, intr-un schimb de focuri intre grupuri de migranti, a relatat radioteleviziunea publica sarba RTS, preluata de AFP. Adolescenta de 16 ani a suferit rani grave, care ii pun viata in pericol, in timpul acestui schimb de focuri care s-a produs intr-o padure din jurul orasului Subotica, la circa 160 de km nord de Belgrad, unde persoanele ranite au fost spitalizate, conform TRS. Politia a blocat accesul la padurea unde s-a produs schimbul de focuri, la un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

