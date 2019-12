Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 5 dec – Sputnik. Serbia nu va diminua nivelul de cooperare cu Rusia, in pofida aspirațiilor europene, a declarat președintele sarb, Aleksandar Vucic. © Sputnik / Сергей ГунеевDeclarație: Serbia nu va susține niciodata sancțiunile impotriva Rusiei “Serbia urmeaza parcursul european,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Bulgaria ca intarzie in mod deliberat constructia sectiunii sale a gazoductului TurkStream, motiv pentru care a avertizat guvernul de la Sofia ca Rusia ar putea gasi solutii pentru ca acest gazoduct sa ocoleasca teritoriul bulgar, informeaza Reuters,…

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa-l primeasca miercuri pe omologul sau sarb Aleksandar Vucic in orasul Soci din sudul Rusiei, dupa ce un scandal de spionaj a zguduit in ultimele saptamani legaturile in mod traditional calde dintre cele doua tari, relateaza DPA. Kremlinul a fost…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului Ana…

- Banca Nationala a Serbiei a cumparat noua tone de aur in luna octombrie, majorandu-si rezervele de metal pretios asa cum a cerut anterior presedintele Aleksandar Vucic, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Prin aceste achizitii, Serbia urmeaza exemplul Ungariei si Poloniei, tari care si-au…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a demis luni, prin decret, 11 generali: unul de la Comitetul de ancheta, sase din Ministerul pentru Situatiile de Urgenta si patru din Ministerul de Interne, conform documentului...

- Ambasadorul Rusiei in Turcia, Alexei Erkhov, a comentat pentru Sputnik acordul ruso-turc privind situatia din Siria, semnat la Soci dupa discuții dintre președinții Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan.