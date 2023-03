Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Serbiei si Kosovo nu au reusit, sambata, sa semneze un acord privind normalizarea relatiilor lor complicate, in timpul discutiilor maraton purtate sub egida UE, care a salutat totusi progresul dintre fostii inamici, relateaza AFP, citat de news.ro.Premierul kosovar Albin Kurti si presedintele…

- In timp ce liderii din Kosovo si Serbia se reunesc luni seara pentru a negocia un acord de pace, o tanara artista din capitala Kosovo, Pristina, va continua probabil sa primeasca amenintari cu privire la un tablou care ii infatiseaza pe presedintele sarb si pe premierul kosovar sarutandu-se, relateaza…

- Serbia and Kosovo are expected to endorse a deal to normalise strained relations at a high-level meeting in Brussels on Monday, despite efforts from Russia to meddle in the process, according to a senior EU official, according to Euractiv. The talks between Serbia’s President Aleksandar Vucic and Kosovo’s…

- Serbia suporta presiuni occidentale pentru a-si normaliza relatiile cu Kosovo, in special din partea europenilor care pun in balanta procesul sau de aderare la UE, a declarat luni presedintele sarb Aleksandar Vucic, noteaza AFP.

- Expertul in probleme privind Balcanii de Vest, Bodo Weber, a apreciat ca secretizarea detaliilor de la intalnirile emisarilor occidentali cu premierul Kosovo, Albin Kurti, și cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, este un semnal ca in continuare exista un blocaj in procesul dialogului – anunța…

- Sarbii au ieșit masiv in strada și au scandat sloganul „Sarbi și frați ruși pentru totdeauna!”, dupa declarația președintelui Aleksandar Vucic despre nerecunoașterea reunificarii Crimeei și a altor teritorii cu Rusia. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat pentru Agenția americana de știri…

- Rusia ar trebui sa-si opreasca eforturile de a recruta sarbi online pentru a lupta alaturi de grupul ei paramilitar Wagner in Ucraina, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat marti de Reuters. Vucic a criticat site-urile si grupurile social media din Rusia care publica reclame in limba…

- Kosovo și-a inchis miercuri cel mai mare punct de trecere a frontierei, dupa ce protestatarii au blocat frontiera de partea sarba pentru a-și susține rudele etnice din Kosovo care refuza sa recunoasca independența țarii, transmite Reuters. Dupa ce alte doua puncte de trecere a frontierei sarbe au fost…