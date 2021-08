Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 26 august 2021, Hotararea numarul 63 pentry actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Modificarile in cadrul listei sunt: Hotararea CNSU poate fi citita AICI -in zona…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea CNSU numarul 63 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Astfel, potrivit unui comunicat al Guvernului, modificarile in cadrul listei sunt: – in zona roșie au intrat: Elveția, Macedonia de Nord, Azerbaidjan,…

- Guvernul a actualizat joi, 19 august, lista tarilor cu risc epidemiologic. In zona roșie au trecut Republica Dominicana, Saint Lucia și Kosovo, ceea ce inseamna ca persoanele care vor reveni din aceste destinații vor intra in carantina pentru 14 zile daca nu sunt vaccinate anti-COVID. Lista intra in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi, lista statelor considerate cu risc epidemiologic. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 5 august 2021, Hotararea numarul 54 privind aprobarea listei tarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat”,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a modificat lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care va intra in vigoare din 1 august. In zona roșie au intrat: Grecia, Irlanda, Monaco, Maldive, Bahamas, Curacao și Insulele Virgine ale Statelor Unite. Comitetul Național pentru…