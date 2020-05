Parlamentul Serbiei va valida miercuri ridicarea starii de urgenta impuse din cauza epidemiei de COVID-19, a declarat duminica presedintele Aleksandar Vucic, explicand ca rata de infectare in randul populatiei s-a redus suficient, transmit DPA si Reuters, preluate de Agerpres. Vucic a spus ca, pentru ca restrictiile sa fie ridicate, trebuia ca procentul de infectare cu […] The post Serbia ridica starea de urgența, dupa ce miile de teste zilnice arata diminuarea ratei infectarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .