Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul sarb a degenerat joi in haos, in timp ce președintele Aleksandar Vucic i-a indemnat pe parlamentari sa ramana pe traseul spre Uniunea Europeana, chiar daca blocul comunitar cere concesii "dureroase" in privința Kosovo, noteaza Bloomberg.

Planul european, respectiv planul franco-german de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Pristina este noul cadru de negociere pentru rezolvarea problemei Kosovo a anunțat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, adaugand ca acest plan presupune ca Belgradul sa fie de acord cu primirea Kosovo…

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca rezoluția Parlamentului European (PE) privind aplicarea politicii comune externe și de securitate a Uniunii Europene, in partea referitoare la Serbia este duplicitara, iar partea referitoare la Kosovo este și mai mai incorecta.

Uniunea Europeana si Statele Unite au exprimat preocupari, miercuri, in privinta crizei dintre Serbia si Kosovo, cerand diminuarea imediata si fara conditii a tensiunilor interetnice din nordul teritoriului kosovar, informeaza Mediafax.

Uniunea Europeana a solicitat retinere maxima in Kosovo, pe masura ce tensiunile dintre guvern si Serbia se intensifica. Organizatia a facut apel catre toate partile, pentru a recurge la o solutie politica. Kosovo si-a declarat independenta fata de Serbia in anul 2008, dar Belgradul nu recunoaste…

Uniunea Europeana a declarat ca nu va tolera niciun fel de actiune infractionala sau criminala, incluzand atacurile asupra misiunii UE din Kosovo, relateaza Rador.

Serbia va cere NATO sa ii permita sa trimita in Kosovo efective ale politiei si armatei sarbe, in conformitate cu prevederile unei rezolutii a Consiliului de Securitate ONU, ce a pus capat razboiului din Kosovo, in 1999, a declarat, sambata, presedintele Aleksandar Vucic, relateaza Rador.

Presedintele sarb Aleksandar Vucic boicoteaza un summit planificat intre UE si sase tari din Balcanii de Vest, furios pe guvernul Kosovo, noteaza vineri DPA, conform Agerpres. Vucic si-a anuntat suparat decizia de a sari peste reuniune intr-un interviu joi la postul proguvernamental sarb Pink TV.…