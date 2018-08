Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel din Belgrad a confirmat, miercuri, decizia Inaltei Curti de Justitie prin care este respinsa solicitarea de extradare in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita, informeaza presa sarba.

- Curtea de Apel din Belgrad a confirmat, miercuri, decizia Inaltei Curti de Justitie prin care este respinsa solicitarea de extradare in Romania a fostului deputat Sebastian Ghita, informeaza presa sarba.Sebastian Ghita a fost arestat fiind suspectat de comiterea a opt infractiuni. Curtea…

- Curtea de Apel de la Belgrad a respins, intr-o decizie definitiva, cererea de extradare a lui Sebastian Ghita, arestat in capitala Serbiei in aprilie 2017 in baza unui mandat de arestare emis de Romania, a declarat un purtator de cuvant al instantei pentru agentia Tanjug. Sebastian Ghita a fost arestat…

- Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a declarat, miercuri, ca Serbia a respins cererea de extradare a fostului deputat PSD Sebastian Ghița pentru ca serviciile secrete de la Belgrad „sa extraga de la Ghița tot ce era necesar de extras"„M-ați intrebat ce citesc. Citesc in avion…

- Inalta Curte de Justitie din Belgrad a respins cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului, decizia finala urmand sa fie transmisa Ministerului sarb de Interne. Prin aceasta decizie, Inalta Curte de Justitie…

- Inalta Curte de Justitie din Belgrad a respins cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului, decizia finala urmand sa fie transmisa Ministerului sarb de Interne.Prin aceasta decizie, Inalta Curte de…

- Serbia a refuzat extradarea lui Sebastian Ghița, dupa cererea facuta de Romania. Mai mult, Ghița a primit și azil politic. Iata decizia Inaltei Curți de Justiție de la Belgrad: ”DECIZIE PRIVIND APLICAȚII ALE Ministerul Justiției ROMANIA pentru extradarea GHITA SEBASTIAN Aurelian Camera penala a Inaltei…

- Inalta Curte de Justiție din Serbia a respins cererea de extradare a lui Sebastian Ghița!Iata decizia Inaltei Curți de Justiție de la Belgrad: ”DECIZIE PRIVIND APLICAȚII ALE Ministerul Justiției ROMANIA pentru extradarea GHITA SEBASTIAN Aurelian Camera penala a Inaltei Curți din Belgrad,…