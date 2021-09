Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a oferit, joi, asigurari Serbiei privind perspectivele de aderare la Uniunea Europeana, pledand pentru deschiderea unor noi capitole in negocierile pentru integrare si pentru normalizarea relatiilor cu autoritatile din Kosovo. „Vreau sa subliniez ca eu sunt un avocat puternic al aducerii Serbiei in Uniunea Europeana. Si, in acest context, salut faptul ca Serbia pune un accent puternic pe reformele fundamentale. Va felicit pentru masurile aplicate, au fost lucruri uriase, ati facut o treaba dificila”, a afirmat Ursula von der Leyen in cursul…