Partidul Sarb al Progresului (SNS, conservator) al presedintelui sarb Aleksandar Vucic si-a extins duminica controlul asupra puterii prin rezultatul obtinut la scrutinul parlamentar de duminica, in timp ce opozitia denunta o deriva autoritara, comenteaza AFP.



"Sunt recunoscator oamenilor pentru acest sprijin istoric", a declarat presedintele sarb, anuntand ca SNS, aflat la putere timp de opt ani, a castigat peste 63% din voturi.



"Am castigat peste tot, am castigat acolo unde nu am castigat niciodata", a spus el.



Conform estimarilor institutului Ipsos, partenerul…