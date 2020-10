Serbia: Parlamentul a aprobat un nou guvern Parlamentul sârb a aprobat miercuri un nou guvern care va trebui sa conduca tara spre redresare dupa pandemia de coronavirus si sa o orienteze mai aproape de aderarea la Uniunea Europeana, relateaza Reuters, citit de Agerpres.

Noul cabinet va fi condus de Ana Brnabic, care a fost de asemenea prim-ministru în mandatul anterior, si va avea 23 de ministri, în principal din Partidul Progresist Sârb (SNS), la guvernare, aliatii sai socialistii (SPS) si Alianta Patriotica Sârba (SPAS). Unsprezece dintre ministri sunt femei.



Aprobarea de catre parlamentul cu 250… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul sarb a aprobat miercuri un nou guvern care va trebui sa conduca tara spre redresare dupa pandemia de coronavirus si sa o orienteze mai aproape de aderarea la Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Citește și: Adriana Saftoiu PULVERIZEAZA listele PNL: Oameni fara cultura minimala,…

- Autoritatea americana de reglementare in domeniul sanatatii a decis sa aprobe oficial medicamentul Remdesivir pentru tratarea imbolnavirii cu noul coronavirus. Asfel, medicamentul realizat de compania farmaceutica Gilead Sciences a devenit primul si singurul tratament pentru Covid-19 aprobat oficial…

- Statele Unite au aprobat oficial Remdesivir ca medicament pentru tratarea Covid-19. Actiunile Gilead au crescut cu 6%Actiunile companiei farmaceutice Gilead Sciences au crescut vineri cu 6%, dupa ce medicamentul sau antiviral Remdesivir a devenit primul si singurul tratament pentru Covid-19…

- Guvernul Rusiei a autorizat ministerul apararii sa deschida un birou in Serbia, informeaza Reuters marti. Hotararea de guvern, datata 15 octomrbie si semnata de premierul Mihail Misustin, precizeaza ca seful biroului va acorda asistenta pentru rezolvarea problemelor militare si tehnice privind cooperarea…

- Uniunea Europeana a castigat marti, la OMC, dreptul de a impune tarife pentru bunuri americane in valoare de 4 miliarde de dolari, ca masura de retorsiune pentru subventiile acordate de SUA costructorului de avioane Boeing, ceea de agraveaza conflictul comercial in care Washingtonul a aplicat taxe…

- Serbia a renuntat sa participe la exercitiile militare prevazute impreuna cu Rusia in Belarus, in urma presiunilor exercitate de Uniunea Europeana la care aspira sa adere, a anuntat miercuri ministrul sarb al apararii, Aleksandar Vulin. Cu siguranta decizia va infuria Moscova care era deja suparata…

- Muntenegrenii voteaza duminica in alegeri parlamentare in care nici partidul prooccidental aflat de mult timp la putere si nici o alianta rivala prosarba nu par in masura sa obtina o majoritate in Parlament, relateaza Reuters preluat de news.roRezultatul scrutinului urmeaza sa determine viitorul…

- Președintele Klaus Iohannis afirma ca Romania este parte a efortului european de gasire a unui vaccin impotriva COVID-19, insa deocamdata nu exista un asemenea vaccin aprobat. Declarațiile vin in contextul apariției unui așa-zis vaccin anti-COVID in Rusia. „Am observat un interes deosebit pentru tema…