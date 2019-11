Problemele cardiace cronice ale presedintelui sarb Aleksandar Vucic au ajuns sa-i puna viata in pericol, a declarat duminica ministrul sanatatii, Zlatibor Loncar, transmite dpa.



'Doctorii i-au salvat viata vineri', a declarat ministrul Loncar pentru agentia de stat Tanjug. 'In momentul internarii, s-a considerat ca viata ii era in pericol', a adaugat el.



Cabinetul lui Vucic a transmis sambata ca presedintele a fost spitalizat vineri seara la o clinica din Belgrad din cauza unor probleme cardiovasculare.



'Presedintele Aleksandar Vucic a fost…