Serbia - Kosovo, frontieră. Merkel, avertisment: Repercusiuni în Balcani Cancelarul german Angela Merkel a avertizat marti ca un eventual acord de modificare a frontierei intre Serbia si Kosovo ar risca sa aiba repercusiuni in alte regiuni din Balcani, transmite agentia EFE. Merkel a facut aceste declaratii la conferinta de presa comuna cu premierul croat, Andrej Plenkovic, care la randul sau s-a aratat sceptic fata de un asemenea plan evocat recent de guvernele de la Belgrad si Pristina ca posibila solutie de normalizare a relatiilor dintre ele. 'Desigur ca sprijinim toate discutiile care pot duce la acest obiectiv, dar in acelasi timp spunem ca integritatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat marti ca un eventual acord de modificare a frontierei intre Serbia si Kosovo ar risca sa aiba repercusiuni in alte regiuni din Balcani, transmite agentia EFE. Merkel a facut aceste declaratii la conferinta de presa comuna cu premierul croat, Andrej Plenkovic,…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu…

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu acordat…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a sugerat joi ca este pregatit pentru un compromis in definirea frontierelor Serbiei cu Kosovo, cu scopul de pune capat unui indelungat conflict si in contextul in care normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina este o conditie cheie pentru primirea Serbiei…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca țara sa este complet independenta in politica sa externa, raspunzand astfel criticii președintelui american Donald Trump privind dependența germana de Rusia. Declaratia a fost facuta de Merkel la sosirea la summitul NATO, susține Reuters. „Știu din propria…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua o vizita in Serbia la toamna, a anuntat vineri ministrul de externe sarb Ivica Dacic, care a adaugat ca Rusia este pregatita sa se implice in dialogul dintre Belgrad si Pristina in cazul in care formatul acestor discutii va fi extins, informeaza agentia…