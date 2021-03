Stiri pe aceeasi tema

- Fondul rus de investitii directe (RDIF), care detine patentul productiei vaccinului anti-Covid-19 Sputnik V, si Institutul sarb de Virusologie Torlak au ajuns la un acord pentru producerea acestui vaccin in Serbia, a anuntat joi entitatea rusa, potrivit agentiei EFE. „Serbia va deveni prima tara din…

- Pentru a accelera producerea vaccinului sau, care a primit prestigioasa validare a revistei științifice “The Lancet”, Rusia și-a multiplicat acordurile – prin Fondul suveran rus(RDIF)- cu societați farmaceutice indiene.Luni 22 martie,cu grupul indian Virchow Biotech pentru producerea a 200 milioane…

- Succesele obținute de Moscova in distribuirea vaccinului Sputnik V in Europa și continuarea lucrarilor la conducta Nord Stream II, care crește dependența Europei de gazul rusesc, au facut ca Rusia sa para la acest inceput de an o țara solida, ce iși poate atinge fara mare efort obiectivele. Numai ca…

- Incepand din luna mai, Italia va produce in fiecare luna, 10 milioane de doze din vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V. O companie farmaceutica italiano-elvețiana a semnat, impreuna cu Fondul suveran rus (RDIF), care deține serul Sputnik V, un acord pentru producția acestui vaccin in Peninsula. ”Productia…

- Vaccinul rusesc Sputnik V urmeaza sa fe produs in Italia - incepand din iulie -, o premiera in Uniunea Europeana (UE), care nu l-a autorizat inca, declara Camera de Comert italiano-rusa pentru AFP. ”Vaccinul va fi produs incepand din iulie 2021 in instalatia (intreprinderii farmaceutice italiano-elvetiene)…

- Fondul rus de investitii directe (RDIF) urmeaza sa coopereze cu Adienne Pharma & Biotech din Elvetia, pentru producerea vaccinului Sputnik V in Italia, a declarat directorul executiv al RDIF, Kirill Dmitriev. Citește și: Guvernul strange surubul: Se anunta noi restrictii la nivel national,…

- Italia este prima tara din Europa care va produce vaccinul rusesc Sputnik V. Fondul rus de investitii directe (RDIF) urmeaza sa coopereze cu Adienne Pharma & Biotech din Elvetia, pentru producerea vaccinului Sputnik V in Italia, a declarat directorul executiv al RDIF, Kirill Dmitriev, scrie mediafax.ro.…

- Rusia a aprobat "preliminar" productia vaccinului Sputnik V impotriva coronavirusului in Serbia, a declarat vineri ministrul sarb al dezvoltarii tehnologice, Nenad Popovici, relateaza AFP. "Ministerele ruse ale Industriei si Comertului, Fondul rus pentru investitii directe si Institutul de stat pentru…